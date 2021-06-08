Deniz salyası İstanbul denizini tehdit ediyor

İstanbul Marmara denezini tehdit eden deniz salyası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan temizlik çalışması ile birlikte Pendik sahilinde "Çevre Koruma Haftası" kapsamında 15 dalgıçla su altında temizlik yapıldı.



Pendik Belediyesi koordinasyonunda İstanbul Gedik Üniversitesi, Pendik Arama Kurtarma (PEAK), sahil güvenlik, Teknopark İstanbul ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekiplerince ilçe sahilinde su altı temizliği gerçekleştirildi. İstanbul'da denizleri tehdit eden ve her geçen gün artan deniz salyasına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir temizlik çalışması başlatırken Pendik sahilinde de "Çevre Koruma Haftası" kapsamında 15 dalgıçla su altında temizlik yapıldı.



Pendik sahilindeki sualtı temizlik çalışmasına 15 dalgıç ve 8 tekne yer aldı. Düzenlenen etkinlikte deniz dibinde kirliliğin her geçen gün arttığı gözlendi. Deniz dibi temizlik çalışması ile 15 dalgıç denizden plastik, cam ve metal eşyalar ile otomobil lastikleri gibi çeşitli atıklar çıkartılar.