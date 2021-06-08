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Giriş Tarihi: 8.6.2021 08:39 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:00

'de dehşete düşüren olay! "Biz evlendik" diyen kızına kurşun yağdırdı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli'de dehşete düşüren olay! Biz evlendik diyen kızına kurşun yağdırdı

’nin Buldan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Fırıncı baba, evden kaçıp iki gün sonra erkek arkadaşıyla geri dönen kızından, “Biz evlendik” sözünü duyunca çılgına döndü. Cinnet geçiren baba, kızını pompalı tüfekle ağır yaraladı

'nin Buldan ilçesinde yaşayan ve amatör olarak hem kick-boks hem de karate yapan 19 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz, aniden ortadan kayboldu. Fırıncı baba 52 yaşındaki Alphan Akçaöz, kızına ulaşamayınca, sosyal medyadan kaybolduğunu bildirerek yardım istedi. Genç kız ise önceki gün akşam saatlerinde erkek arkadaşı ile birlikte eve dönüp, "Biz evlendik" dedi. İki gündür kayıp olan kızının evlendiğini öğrenen Alphan Akçaöz ise çılgına döndü.

HAYATİ RİSKİ VAR

Baba Akçaöz, evde bulunan pompalı tüfekle Kadriye Esenay'a ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Kadriye Esenay, ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kadriye Esenay'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Denizli'de dehşete düşüren olay! "Biz evlendik" diyen kızına kurşun yağdırdı
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