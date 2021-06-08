Denizli'de dehşete düşüren olay! "Biz evlendik" diyen kızına kurşun yağdırdı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan ve amatör olarak hem kick-boks hem de karate yapan 19 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz, aniden ortadan kayboldu. Fırıncı baba 52 yaşındaki Alphan Akçaöz, kızına ulaşamayınca, sosyal medyadan kaybolduğunu bildirerek yardım istedi. Genç kız ise önceki gün akşam saatlerinde erkek arkadaşı ile birlikte eve dönüp, "Biz evlendik" dedi. İki gündür kayıp olan kızının evlendiğini öğrenen Alphan Akçaöz ise çılgına döndü.