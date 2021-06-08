Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta Diyarbakır-Mardin kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan kovalamaca sırasında siyah bez torba içerisinden bomba düzeneği attığı ve bu araca öncülük ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Suat A, İbrahim K. ve Mahfuz A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.