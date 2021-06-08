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Giriş Tarihi: 8.6.2021 20:50

'da araçtan bomba düzeneği atan 2 'lı tutuklandı

Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

'da araçtan bomba düzeneği atarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta -Mardin kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan kovalamaca sırasında siyah bez torba içerisinden bomba düzeneği attığı ve bu araca öncülük ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Suat A, İbrahim K. ve Mahfuz A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Suat A. ve İbrahim K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mahfuz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentte 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, araçlarda yapılan aramalarda, birçok dijital malzeme, ruhsatsız silah, iki şarjör ve 35 fişek ele geçirilmişti.

HAKLARINDA DAHA ÖNCE İŞLEM YAPILMIŞ

Öte yandan yapılan incelemede, araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, Suat A'nın da 7 kez terör örgütü 'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edilmişti.

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Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı
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