Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dumping Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? Belirtileri ve tedavisi nedir?
Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:12

Dumping Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Dumping Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Bazı mide ameliyatlarının sonucu olarak ortaya çıkan Dumping Sendromu, son olarak Seren Serengil’in hastalığı ve hastaneye kaldırılışı ile gündeme geldi. Bu hastalık, Dumping Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar, belirtileri nedir sorularıyla inceleniyor. Ayrıca hastalıktan muzdarip olanlar nedir sorusuna da yanıt arıyor.

Mide hastalıkları arasında yer alan Dumping Sendromu, midenin tamamının ya da bir kısmının alındığı ameliyatlardan sonra ya da gastrik bypass işlemi sonrası görülen bir rahatsızlıktır. Yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen bu hastalık, Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir gibi sorularla araştırılıyor. ve belirtileri haberimizde.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu, mide küçültme ameliyatı gibi midenin tamamının ya da bir kısmının alındığı ameliyatların ardından ortaya çıkar. Ayrıca özofagus cerrahisi sonrası, gastrik bypass sonrası da görülür. En belirgin semptomu midenin hızlıca boşalması yani tüketilen yiyeceklerin sindirilmeden hızla bağırsaklara ulaşmasıdır. Yemeklerden kısa süre sonra boşaltım başlar ve bu süreç hasta için son derece sancılı olmaktadır.

DUMPİNG SENDROMU NASIL OLUŞUR?

Sindirim sisteminden bir bölümün çıkarılması sebebiyle bu hastalıkta hızlı mide boşalması görülür. Tüketilen yiyecekler sağlıklı bireylerde 2-3 saat içinde ince bağırsağa ulaşırken Dumping Sendromu'ndan muzdarip kişilerde 10-30 dakika içinde bu işlem gerçekleşir. Ancak bu bazı hastalarda 3 saati bulur. Bu sebeple ve olarak ikiye ayrılır.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Baş dönmesi

İshal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon güçlüğü

Güçsüzlük

DUMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ

Karbonhidrat ve şeker alımı hastalığı tetiklemektedir. Bunları içeren gıdaları yemek listesinden çıkararak diyet uygulamak bazı hastalarda Dumping Sendromu'nu ortadan kaldırır. Daha ağır seyreden durumlarda ise ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale uygulanır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dumping Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? Belirtileri ve tedavisi nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA