Dumping Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Mide hastalıkları arasında yer alan Dumping Sendromu, midenin tamamının ya da bir kısmının alındığı ameliyatlardan sonra ya da gastrik bypass işlemi sonrası görülen bir rahatsızlıktır. Yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen bu hastalık, Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir gibi sorularla araştırılıyor. Dumping sendromu tedavisi ve belirtileri haberimizde.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu, mide küçültme ameliyatı gibi midenin tamamının ya da bir kısmının alındığı ameliyatların ardından ortaya çıkar. Ayrıca özofagus cerrahisi sonrası, gastrik bypass sonrası da görülür. En belirgin semptomu midenin hızlıca boşalması yani tüketilen yiyeceklerin sindirilmeden hızla bağırsaklara ulaşmasıdır. Yemeklerden kısa süre sonra boşaltım başlar ve bu süreç hasta için son derece sancılı olmaktadır.