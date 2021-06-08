Dumping Sendromu nedir, nasıl ortaya çıkar? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Mide hastalıkları arasında yer alan Dumping Sendromu, midenin tamamının ya da bir kısmının alındığı ameliyatlardan sonra ya da gastrik bypass işlemi sonrası görülen bir rahatsızlıktır. Yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen bu hastalık, Dumping Sendromu nedir, belirtileri nelerdir gibi sorularla araştırılıyor. Dumping sendromu tedavisi ve belirtileri haberimizde.
DUMPİNG SENDROMU NEDİR?
Dumping Sendromu, mide küçültme ameliyatı gibi midenin tamamının ya da bir kısmının alındığı ameliyatların ardından ortaya çıkar. Ayrıca özofagus cerrahisi sonrası, gastrik bypass sonrası da görülür. En belirgin semptomu midenin hızlıca boşalması yani tüketilen yiyeceklerin sindirilmeden hızla bağırsaklara ulaşmasıdır. Yemeklerden kısa süre sonra boşaltım başlar ve bu süreç hasta için son derece sancılı olmaktadır.
DUMPİNG SENDROMU NASIL OLUŞUR?
Sindirim sisteminden bir bölümün çıkarılması sebebiyle bu hastalıkta hızlı mide boşalması görülür. Tüketilen yiyecekler sağlıklı bireylerde 2-3 saat içinde ince bağırsağa ulaşırken Dumping Sendromu'ndan muzdarip kişilerde 10-30 dakika içinde bu işlem gerçekleşir. Ancak bu bazı hastalarda 3 saati bulur. Bu sebeple Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu olarak ikiye ayrılır.
DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?
Baş dönmesi
İshal
Kalp atış hızında artış
Şişkinlik
Ciltte meydana gelen kızarma
Mide bulantısı
Kusma
Kramp
Mide ağrısı
Geç dumping sendromu belirtileri:
Terleme
Açlık hissi
Titreme
Yorgunluk
Baş dönmesi
Konsantrasyon güçlüğü
Güçsüzlük
DUMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ
Karbonhidrat ve şeker alımı hastalığı tetiklemektedir. Bunları içeren gıdaları yemek listesinden çıkararak diyet uygulamak bazı hastalarda Dumping Sendromu'nu ortadan kaldırır. Daha ağır seyreden durumlarda ise ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale uygulanır.