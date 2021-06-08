Ülkemizde ve dünyada uzun boylu olmak estetik bakımdan güzel kabul edilen fiziksel özelliklerden biridir. Genellikle uzun boylu insanlar, özellikle de kadınlar güzellikleri ile övgülere konu olurlar. Ancak, güzellik ölçütü olarak görülen boy uzunluğu her durumda bir avantaj olmayabilir. Aşırı uzun boylu olan kişiler, günlük yaşamda bunun neden olduğu bazı dezavantajlar yaşamaktadır. Örneğin, Pakistan'da yaşayan Zainab Bibi adlı bir kadın, yaklaşık 220 cm'ye varan boyu nedeniyle kendi ülkesi olan Pakistan'da boyunun aşırı uzun olması nedeniyle sosyal hayatta sıklıkla alay konusu olmuştur. Maruz kaldığı alaycı davranışlardan rahatsız olan Zainab Bibi, kendi ülkesini terk etmek durumunda kalmış ve İngiltere'de yaşamaya başlamıştır.

DÜNYANIN EN UZUN KADINI NERELİ?

Dünyanın en uzun boylu kadınının kim olduğuna ve hangi ülkede yaşadığına dair zaman zaman birçok farklı haber çıkmaktadır. Bu karmaşıklık nedeniyle, dünyanın en uzun kadınının kim olduğunu tam olarak bilmek mümkün olmasa da, Amerikalı bir kadın olan ve oyunculuk da yapmış olan Sandy Allen, yaşadığı dönemde Guinnes Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun boylu kadını olarak geçmiştir. 1955 yılında doğmuş ve 2008 yılında ölmüş olan Allen, 1976 yılından ölümüne kadar dünyanın en uzun boylu kadını olarak kayıtlarda kalmıştır. Allen'ın boyu 231 cm olduğundan, dünyanın en uzun boylu kadını boyu 2008 yılına kadar 2 metre 31 cm olarak bilinmiştir. Şu anda da dünyanın çeşitli yerlerinde boyu oldukça uzun kadınlar yaşamaktadır. Örneğin Taylandlı Malee Duangdee 208 cm, Hindistanlı eski basketbolcu Gitika Srivastava 211 cm, Amerikalı Heather Greene 196 cm, Rus basketbolcu Ekaterina Lisina ise 206 cm boya sahiptir.