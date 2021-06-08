Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti
Giriş Tarihi: 8.6.2021 18:16

Edremit'te hayatı felç etti

İHA
Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti

’in Edremit ilçesinde bir saat etkili olan yağışta yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. İlçenin çeşitli yerlerinde yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30'da başlayan ve ilçenin tamamında etkili olan yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edremit'in Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde eski belediye başkanı Ahmet Öner'in yaşadığı evin çatısına yıldırım düştü. Evde yangın çıktı.

YARALANAN OLMADI

Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 ekip yangına müdahale etti. Yangında maddî hasar meydana gelirken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Ayrıca ilçenin bir çok bölgesinde yollar sular altında kaldı. Sürücüler ve yayalar su basan cadde ve sokaklarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle İzmir Çanakkale yolunda da su baskınları yaşandı. İlçede bazı araç alt geçitleri de sular altında kaldı. Bir çok sürücü su basan alt geçitleri güçlükle geçebildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA