Edremit'te sağanak yağmur hayatı felç etti

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Ayrıca ilçenin bir çok bölgesinde yollar sular altında kaldı. Sürücüler ve yayalar su basan cadde ve sokaklarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle İzmir Çanakkale yolunda da su baskınları yaşandı. İlçede bazı araç alt geçitleri de sular altında kaldı. Bir çok sürücü su basan alt geçitleri güçlükle geçebildi.