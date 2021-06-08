‘Evlendim’ diyen kızını vurdu

Denizli
'nin Buldan
ilçesinde yaşayan ve amatör olarak hem kick-boks hem de karate yapan 19 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz, aniden ortadan kayboldu. Fırıncı baba 52 yaşındaki Alphan Akçaöz
, kızına ulaşamayınca, sosyal medyadan kaybolduğunu bildirerek yardım istedi. Genç kız ise önceki gün akşam saatlerinde erkek arkadaşı ile birlikte eve dönüp, "Biz evlendik" dedi. İki gündür kayıp olan kızının evlendiğini öğrenen Alphan Akçaöz ise çılgına döndü.
HAYATİ RİSKİ VAR
Baba Akçaöz, evde bulunan pompalı tüfekle Kadriye Esenay'a ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi
'ne kaldırılan Kadriye Esenay, ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kadriye Esenay'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.