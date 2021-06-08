“Gasp” senaryosu yazıp oynadılar! Polis hepsini gözaltına aldı

İstanbul Emniyeti'nin "Yağma-Gasp" soruşturması Fatih İlçesi'nde açıldı. M.T. isimli bir kişi; Fatih Aksaray Mahallesi'nde yüzüne sprey sıkılarak üzerindeki 70 bin dolar ve 60 bin lira paranın gasp edildiğini iddia etti. M.T. ifadesinde; gasp edildikten sonra bilinci kapalı olarak hastaneye getirildiğini ve yanında oğlu bulunduğunu söyledi. İnceleme başlatan İstanbul Polisi; mağdur olduğunu ileri süren M.T.'nin beyanlarında çelişki bulunduğunu tespit etti. M.T.'nin gerçekleştiğini iddia ettiği olaydan 20 dakika önce iki kişiyle buluşarak olayı birlikte kurguladıkları tespit edildi.



PARALAR EVİNDEN ÇIKTI



Çalışmaların devamında; gasp edildiği iddia edilen ve Bursa'da bulunan bir nakliye şirketine ait olduğu belirlenen paralar, M.T. isimli kişinin Üsküdar'daki ikametinde bulundu ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen M.G. ve M.T. isimli kişiler de yakalanarak gözaltına alındı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suç Uydurma" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler yasal işlemlerininin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.