Giresun'da denizde kaybolan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

Olay dün Bulancak ilçesi Pazarsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Pazarsuyu Balıkçı Barınağındaki sahil kısmında kıyafet ve eşyalar gören vatandaşlar polise haber verdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kıyafetlerin 17 yaşındaki Enes Toraman ve kuzeni olan 18 yaşındaki Mert Demir'e ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından denizde yapılan aramalarda dün akşam saatlerinde Enes Toraman'ın cesedine ulaşıldı.

Mert Demir'i ise arama çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren denizde başlatılan çalışmaların ardından Mert Demir'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.