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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:05

'da denizde kaybolan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun'da denizde kaybolan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı

’un Bulancak İlçesi Pazarsuyu mevkiindeki balıkçı barınaklarının olduğu kısımda dün öğlen saatlerinde serinlemek için denize giren ile teyzesinin oğlu Mert Demir bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Kuzenlerin bulunması için ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonucu akşam saatlerinde 17 yaşındaki Enes Toraman'ın cesedine ulaşılmıştı. Mert Demir'i arama çalışmalarına ise gece ara verilmişti. Ekipler sabahın erken saatlerinde başlattıkları arama çalışmalarında Mert Demir’in de cansız bedenine ulaştı.

Olay dün Bulancak ilçesi Pazarsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Pazarsuyu Balıkçı Barınağındaki sahil kısmında kıyafet ve eşyalar gören vatandaşlar polise haber verdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kıyafetlerin 17 yaşındaki ve kuzeni olan 18 yaşındaki Mert Demir'e ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından denizde yapılan aramalarda dün akşam saatlerinde Enes Toraman'ın cesedine ulaşıldı.

Mert Demir'i ise arama çalışmalarına havanın kararmasının ardından ara verildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren denizde başlatılan çalışmaların ardından Mert Demir'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giresun'da denizde kaybolan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı
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