Görme engelli atlet Havva’nın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Görme
engelli milli atlet Havva Elmalı
başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli sporcu Para Atletizm Avrupa Şampiyonası
'nda Kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında ve 1500 metre yarışında üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.
OKUL YAPTIRMAK İSTİYORUM:
Koruyucu aile yanında yetişen 17 yaşındaki Havva Elmalı, "Başarımın en büyük sırrı ailemin ve hocamın desteği. Engelliler kendilerini evlere kapatmasın, herkes içindeki gücün farkına varsın.
Yurt dışında ülkemi temsil etmek çok özel bir duygu.
Sırada olimpiyat şampiyonu olmak var. İyi yerlere gelirsem engelliler için özel okul yaptırmak istiyorum" dedi.
TV'DE GÖRDÜM, SPORA BAŞLATTIM:
Anne Selma Engin
(50), "3 çocuğum var. Yıllar önce bir çocuk yuvasında gönüllü çalışıyordum. İlk zamanlar sadece hafta sonları tedavisine destek olmak için evimize getirmiştim. 4 yaşındayken kendisine koruyucu ailelik yapmaya karar verdik. O günden bu yana hiç ayrılmadık. Bir gün haberler
de görme engelli bir çocuğun dünya şampiyonu olduğunu gördüm ve Havva'yı spora başlattım.
3 ay sonra birinci oldu. Bu durum bizi motive etti. Havva'nın kendine özgüveni geldi.
Kızım nereye giderse ben de yanında gidiyorum.
Havva gerçekten özel bir çocuk. Hayallerini gerçekleştirmesi için her zaman destekçisiyim.
ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR:
Havva'nın antrenörü Hasan Deniz Kalaycı
, "Çok sıkı antrenman yapıyor. 4 yılda Türkiye
'de 9, dünyada 5 madalyası var. Havva'dan beklentimiz büyük" dedi.