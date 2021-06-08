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Giriş Tarihi: 8.6.2021 12:01

Güncel 2021! ne zaman açıklanacak?

Güncel sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri 2021! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuş, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarına geçtiğimiz hafta başlanmıştı. 6 Haziran tarihinde yapılan LGS nedeniyle süreçte aksama olmaması adına 1-4 Haziran tarihlerinden gerçekleştirilecek sözlü sınavlar ertelenmişti. Mülakata girecek öğretmen adayları, sözlü sınavların ne zaman yapılacağını araştırırken, öğretmenlik sorusu da yanıt arıyor. İşte güncel 2021 ve mülakat sonuçları açıklanma tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama takvimi ile belli olurken, ertelenen sözlü sınav tarihleri de öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. MEB geçen hafta, sözlü sınavları 1-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan adaylar için bir duyuru yayınlayarak bu adayların sınav merkezi ve saati aynı kalmak üzere sınav tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. Bu duyuruya göre ertelenen sınavlar bugün itibariyle gerçekleşecek. İşte güncel 2021! Sözleşmeli öğretmenlik ?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÜNCEL SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 1-2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan sözlü sınavların 8-9-10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Buna göre, 1 Haziran tarihinde mülakata girmesi gereken adaylar bugün sözlü sınava girecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHLERİ

Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021, tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür. Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir. İlgililere duyurulur.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Güncellenen atama takvimine göre sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

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Güncel sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri 2021! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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