Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama takvimi ile belli olurken, ertelenen sözlü sınav tarihleri de öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. MEB geçen hafta, sözlü sınavları 1-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan adaylar için bir duyuru yayınlayarak bu adayların sınav merkezi ve saati aynı kalmak üzere sınav tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. Bu duyuruya göre ertelenen sınavlar bugün itibariyle gerçekleşecek. İşte güncel sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri 2021! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÜNCEL SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 1-2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan sözlü sınavların 8-9-10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Buna göre, 1 Haziran tarihinde mülakata girmesi gereken adaylar bugün sözlü sınava girecek.