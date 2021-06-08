İstanbul'da İETT otobüsü bariyerlere çarptı! İşte dehşet anları

Kemerburgaz Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada; Göktürk-Mecidiyeköy seferini yapan 48 hat numaralı İETT otobüsü, yokuş aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
İçinde 8 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü karşıdan gelen araçlara çarpmamak için son anda manevra yaparak refüje çıktı.
Kazada otobüsün şoförü, kırılan ön cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoför, ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.Son dakika | Türkiye bu rezaleti konuşmuştu! PKK'lı sözde cinci hocaya bir şok daha! İstanbul’da karısını elektroşok cihazıyla bayıltmıştı! O eşkıyalara ceza yağdı! Antalya’da genç hostes sera kurdu! Kilosunu 18 TL’den satıyor! Paraya para demiyor