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Giriş Tarihi: 8.6.2021 12:50 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:11

'da otobüsü bariyerlere çarptı! İşte dehşet anları

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul'da İETT otobüsü bariyerlere çarptı! İşte dehşet anları

'de, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan içerisinde 8 yolcunun bulunduğu otobüsü, sac bariyerlere çarparak durabildi. Park halindeki araçlara çarparak durabilen otobüsün şoförü hafif şekilde yaralandı.

'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada; - seferini yapan 48 hat numaralı otobüsü, yokuş aşağı inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

İçinde 8 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü karşıdan gelen araçlara çarpmamak için son anda manevra yaparak refüje çıktı.

Otobüs, Mecidiyeköy- Havalimanı İstasyonu inşaat alanını ayıran sac perde parçalarını altına alarak refüjde yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada otobüsün şoförü, kırılan ön cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan şoför, ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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İstanbul'da İETT otobüsü bariyerlere çarptı! İşte dehşet anları
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