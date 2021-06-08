İstanbul’da karısını elektroşok cihazıyla bayıltmıştı! O eşkıyalara ceza yağdı!

Alarma geçen İstanbul polisi, minibüsün plakasından yola çıkarak yol kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada minibüste GPS cihazı da olduğu tespit edildi. GPS kayıtlarına göre minibüs, kadını aldıktan sonra ilk olarak Beykoz'daki ormanlık alana gitmiş, daha sonra da Kavacık'taki bir sokakta park etmişti. Polis ekipleri sokağı ablukaya alarak minibüsün tam da önünde durduğu eve baskın yaptı.