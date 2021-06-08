İşte Türkiye'nin en genç muhtarı!





"GENÇ MUHTARIMIZLA GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Muhtar Külekci'ye tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Özdemir, "Türkiye'nin en genç muhtarına hayırlı olsuna geldik. Hakikaten 18 yaşını yeni doldurarak muhtarlığı kazanmış, çiçeği burnunda bir muhtarımızdır. Gerçekten çok heyecanlandık. Genç, dinamik, çalışkan bir görüntüsü var. Havza Belediye Başkanı olarak Türkiye'ye örnek olacak bir projenin hazırlığını yapıyorum. Muhtarımın mahallesinin bende özel bir yeri var. Eski mahalle muhtarımız Ali kardeşimiz benim çocukluk arkadaşımdı. Kendisine rahmet diliyorum. Ali kardeşimizin bıraktığı yerden inşallah genç Ali kardeşimiz devam edecektir. Hem örnek olması bakımından hem de gençlerimizi teşvik etmesi bakımından genç muhtarımızla güzel işlere imza atacağız inşallah" açıklamasında bulundu.



Ali Külekci'ye genç olduğu için seçtiklerini söyleyen mahalleli Kurtça Mercan (64) ise, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. 18 yaşında verilmiş bir hakkı kullanmayı, gelecek nesillere aktarmayı başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten çok önemli bir durum. Olmaz denilen bir şeyi yaptı. 18 yaşında hak bu gençlere verilmiş. Gençler ise bu hakkı kullansın. Genç olduğu, pırlanta gibi biri olduğu için seçtik. Muhtarlar hep bizden büyük oluyordu. Bunlar kendi evladımız gibi, kendi çocuğumuz gibidir. İstediğimizi söyleyebiliriz, kızmaz bize. Yap dediğimiz şeyi yapar. Köyümüzün iki tane pırlanta gibi genci var. Zaten hizmeti bunlar yapıyordu. Mahalle hep yaşlı. İnşallah gençlerimiz bu köyden dışarı çıkmaz. Hizmet eder ve bu örnek olur" ifadelerini kullandı.

Muhtar Ali Külekçi'nin çocukluk arkadaşı Sadık Dursun Kaygusuz(19) ise şu şekilde konuştu:

"Arkadaşımla beraber doğduk büyüdük. Birbirimize sahip çıkarak mahallemize en hizmet edeceğimize inanıyoruz. Çok mutlu olduk. Bütün gençlerimizin aynı bu şekilde hizmet etmelerini, mahallerine muhtar olmalarını istiyoruz. Mahallemiz iki genci olarak beraber çobanlık yaptık, oyun oynadık. Her zaman beraber zaman geçirdik. Ondan sonra muhtarlık adayı olacağını söyledi. Biz de desteğimizi verdik."

Anne Gülşen Külekçi de "3 çocuğumdan en küçüğü Ali'm. Kazanmasından dolayı çok mutlu olduk. Köyde kalmak istedi. Köye hizmet vermek istedi. 'Aday olacağım' dediği zaman çok mutlu olduk. Başaracağını baştan hissetim" dedi.

Çiçeği burnundaki muhtar Ali Külekci, 11 Haziran Cuma günü mührü alarak resmen göreve başlayacak.