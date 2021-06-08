İyilik ve merhametin ‘EN’leri ödüllendirildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü
'nce Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası ve Ödül Töreni'nde Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve kurduğu aşevi ile sokak hayvanlarını besleyen Ünal Nafiz Hekim
ödüllendirildi. 19'uncu yüzyılda Bursa
'da hizmete sunulan Gurabahane-i Laklakan'ın kurulmasına öncülük eden dönemin Fransız Konsolosu anısına Fransa Büyükelçiliğine, yeniden kullanıma açılması çalışmaları dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a Vakıf İnsan Ödülü verildi. Ödüle layık görülenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın elinden aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti. Emine Erdoğan, "Hayırlarda yarışın" ayetinin yaşam kültürünün ana prensibi olduğunu belirterek, "İnsanımız iyiliği adeta tohum gibi her yere serpmiştir. Bu iyilik sadece insanlık arasında sınırlı kalmamıştır. Doğa ve hayvanlar için de büyük bir özveriyle hayırlı işler yapılmıştır. İşte bunun adı insanın bürünebileceği en güzel hal olan merhamettir. Merhamet bir yanıyla insanın kendini bulma yolculuğudur. Dünya merhametle kurtulacak" dedi.
BİR KÖPEĞİN TEDAVİSİ İÇİN 55 BİN LİRA HARCAMIŞTI
İSTANBUL
'UN Pendik ilçesinde yaşayan hayvansever ve hayırsever işadamı Ünal Nafiz Hekim (60), sokak köpekleri için sıcak yemek pişirilen 'Ölü Adam Sahipsiz Köpekler Aşevi' adını verdiği bir aşevi açtı. Hekim, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası ve Ödül Töreni'nde ödülünü Emine Erdoğan'dan aldı.