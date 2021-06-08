İzmir’e şehit ateşi düştü

Kağızman ilçesinin Karagüney köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole düşen kamyonetteki Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk şehit oldu. Şehidin 3947/2 Sokak'ta bulunan baba evine giden jandarma ekipleri baba Orhan Öztürk ve anne Hacer Öztürk'e acı haberi ulaştırdı.

Şehidin yakınları ve komşuları, baba ocağında bir araya gelirken evin bulunduğu bina ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Acı haberle yasa boğulan şehidin fenalaşan şehidin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

BİR YILLIK EVLİYDİ

Şehit Öztürk'ün bir yıl önce Birgül Öztürk ile evlendiği ve çiftin 7 aylık bir kızlarının olduğu öğrenildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmirli şehidimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabır, metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Öztürk'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip düzenlenecek askeri törenle Menderes ilçesine bağlı Çatalca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.