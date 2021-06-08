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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:12

’e şehit ateşi düştü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’e şehit ateşi düştü

'ta meydana gelen trafik kazasında İzmirli Astsubay Kıdemli Başçavuş şehit düştü. Şehidin ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

ilçesinin Karagüney köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole düşen kamyonetteki Astsubay Kıdemli Başçavuş şehit oldu. Şehidin 3947/2 Sokak'ta bulunan baba evine giden jandarma ekipleri baba ve anne 'e acı haberi ulaştırdı.

Şehidin yakınları ve komşuları, baba ocağında bir araya gelirken evin bulunduğu bina ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Acı haberle yasa boğulan şehidin fenalaşan şehidin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

BİR YILLIK EVLİYDİ

Şehit Öztürk'ün bir yıl önce ile evlendiği ve çiftin 7 aylık bir kızlarının olduğu öğrenildi. Valisi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmirli şehidimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına sabır, metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Öztürk'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip düzenlenecek askeri törenle ilçesine bağlı Çatalca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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İzmir’e şehit ateşi düştü
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