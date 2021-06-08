Karakoç milletinin tercümanıydı

ŞAİR ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı. Karakoç'un Ankara
'daki Bağlum mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karakoç'un bu toprakların yetiştirdiği çok özel, çok müstesna bir ozan ve şair olduğunu söyledi. Karakoç'un ömrü boyunca hep inandığını söylediğini, yazdığını ve inandığı gibi yaşadığını belirten Şahin, "Milletimizin hislerinin tercümanı oldu, sevincimizin, sevgimizin ve öfkemizin tercümanı oldu. Hepimizin hayatında bir Abdurrahim Karakoç şiirinin ve mısrasının yeri vardır. Bunun için de bu millet onu çok sevdi, her kesimden, her dünya görüşünden insanlar onu çok sevdi. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip oldu, çok büyük bir vatanseverdi. Kendini bu topraklara adamış, bu toprakların derdi ile dertlenen, bu toprakların insanının derdi ile dertlenen ve sevinciyle sevinen bir isimdi" diye konuştu. Karakoç'un oğlu AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç, anma programına katılanlara teşekkür etti. Anma programına, usta şairin yakınları, sevenleri, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan
, müzisyen Hasan Sağındık
da katıldı.