Kayseri'de panik anları! 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Ardından binaya gelen ekipler, 4'üncü katın balkonunda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen küçük yaştaki kız ve erkek iki kardeşin ağladığını duydu. Ekipler, zili çaldıklarında kapıyı açan olmayınca kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda itfaiye erleri, yangın merdiveni ile çıktıkları dairede çocukları kurtardı.