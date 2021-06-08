Kene ısırırsa sakın bunu yapmayın!

KKKA ölümcül özelliğini koruduğunu ve henüz bir aşısının da bulunmadığını dile getiren Uzm. Dr. Çelik, "Özellikle Türkiye'de Tokat ili ve çevresi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzey kesimleri riskli alanları oluşturuyor. Bunların içinde bizim ilimiz de var. Bizde riskli bir iliz. Kovid-19'a dikkat ettiğimiz gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateş'e de dikkat etmemiz ve korunma önlemlerini almamız gerekiyor. Çünkü bu hastalığın şu anda herhangi bir aşısı mevcut değil. Kesin bir tedavisi yok. Destek tedavisi ile hastaları iyileştirebiliyoruz. 100 hastadan 4'ü 5'i vefat edebiliyor. Ölümcüllüğünü önemini hala sürdürüyor" diye konuştu.