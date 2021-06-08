Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri kapsamında bazı işletme ve iş yerlerinin kapalı kalması, bazılarının ise açılması kararı gündeme gelmişti. Bu bağlamda pek çok iş yeri faaliyetine devam ederken bazı mekanların açılışını erteleme kararı alındı. Açılışı ertelenen yerler, masaj salonları ve hamamlar ne zaman açılacak sorusuyla araştırılıyor. 2021 masaj salonları ve hamamlar açıldı mı sorusunun yanıtı haberimizde.

HANGİ MEKANLAR AÇILDI?

1 Haziran'dan itibaren kafe, kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, bilardo salonları, elektronik oyun yerleri, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik park gibi yerler faaliyete geçti. Söz konusu işletmelerin Pazar harici faaliyette olmasına izin verildi.