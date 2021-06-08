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Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:30 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:30

, son durum nedir? ve hamamlar tamamen açıldı mı?

Masaj salonları ve hamamlar ne zaman açılacak, son durum nedir? 2021 Masaj salonları ve hamamlar tamamen açıldı mı?

Tam kapanma sürecinde faaliyetine ara verilen iş yerleri, normalleşme döneminde aşamalı olarak açılmaya başladı. 1 Haziran itibariyle, birincil ihtiyaçlar ve bulaş riski göz önünde bulundurularak bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildi. Perşembe günü Kabine yeniden toplanacak ve durum değerlendirmesinin ardından yeni kararlar gündeme gelecek. Bu bağlamda, ve hamamlar açıldı mı sorusu da merakla inceleniyor. , son durum nedir soruları yanıt arıyor.

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri kapsamında bazı işletme ve iş yerlerinin kapalı kalması, bazılarının ise açılması kararı gündeme gelmişti. Bu bağlamda pek çok iş yeri faaliyetine devam ederken bazı mekanların açılışını erteleme kararı alındı. Açılışı ertelenen yerler, sorusuyla araştırılıyor. ve hamamlar açıldı mı sorusunun yanıtı haberimizde.

HANGİ MEKANLAR AÇILDI?

1 Haziran'dan itibaren kafe, kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, bilardo salonları, elektronik oyun yerleri, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik park gibi yerler faaliyete geçti. Söz konusu işletmelerin Pazar harici faaliyette olmasına izin verildi.

MASAJ SALONLARI VE HAMAMLAR AÇILDI MI?

Hamam, sauna, kapalı yüzme havuzları, masaj salonları, nargile kafeler, gazino, taverna, birahane gibi iş yerleri ikincil öncelik olarak görüldüğü için açılışı ertelenen yerler arasına girdi. Ancak Perşembe günü toplanacak olan Kabine'de bu iş yerleri hakkında yeni bir karar çıkması bekleniyor.

HAMAMLAR VE MASAJ SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Perşembe günü düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nda söz konusu mekanların açılması kararı verilirse önümüzdeki haftalarda bu işletmeler faaliyete geçebilecek. Ancak bu karar Haziran sonuna bırakılırsa söz konusu mekanların açılması Temmuz ayını bulabilir.

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Masaj salonları ve hamamlar ne zaman açılacak, son durum nedir? 2021 Masaj salonları ve hamamlar tamamen açıldı mı?
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