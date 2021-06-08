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Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:17 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:17

Maskeleri takma zorunluluğu kalkacak mı? kalkacak mı, son durum nedir?

Maskeleri takma zorunluluğu kalkacak mı? Maske yasağı kalkacak mı, son durum nedir?

kalkacak mı sorusu, normalleşme ile beraber sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, koronavirüs risk durumunu en aza indirmek için uzun bir süredir maske takma zorunluluğu bulunuyor. Normalleşmenin başlaması ve aşılama çalışmalarının ilerlemesine bağlı olarak bitecek mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, maskeler çıkacak mı, maske yasağı kalkıyor mu? Detaylar haberimizde.

haberi... kalkacak mı sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Aşılama çalışmalarının ilerlemesine ve vaka sayısının azalmasına bağlı olarak maske takma zorunluluğu konusu da sık sık araştırılıyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında maske takma yasağının da bulunması bekleniyor. Bu noktada, maske takma zorunluluğu kalkacak mı sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıktı. İşte, maske yasağında son durum...

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Maske yasağının kalktığına dair henüz bir gelişme yaşanmadı. Maske yasağının bu hafta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN MASKE YASAĞI AÇIKLAMASI

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

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Maskeleri takma zorunluluğu kalkacak mı? Maske yasağı kalkacak mı, son durum nedir?
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