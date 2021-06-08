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Giriş Tarihi: 8.6.2021

‘Muhtemel saldırıya karşı savunma, meşru müdafaa’

‘Muhtemel saldırıya karşı savunma, meşru müdafaa’
'da, işkenceci eşi 'i (36) öldüren 'in (31), 108 gün sonra tahliye edilmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. Sanığın niyetinin, olayın icra tarzına ve ruh haline göre ciddi bir saldırının defedilmesini amaçladığı, kin ve nefret duygusunu tatmine yönelik olmadığı kaydedilen kararda, "Başlayacağı artık muhakkak olan bir saldırıyı başlamış, keza bitmiş olmasına rağmen tekrarından korkulan bir saldırıyı da henüz sona ermemiş saymak zorunludur. Bir kimsenin muhtemel saldırıya karşı hazırlık yapması ve savunma araçlarını önceden hazırlaması da meşru müdafaa kabul edilmelidir" denildi.
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‘Muhtemel saldırıya karşı savunma, meşru müdafaa’
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