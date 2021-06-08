Niaşantaşı'nda darbedilen akademisyene Bakan Yanık'tan destek: Kardeşimize her türlü desteği vereceğiz, yanındayız

Olay, Teşvikiye'de bulunan Mıstık parkında meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya önce sözlü tacizde bulunduğu daha sonra da elindeki termosla söz konusu başörtülü kadını darp ettiği ortaya çıktı. E.Ç.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
"ABLAMIN CEVAP VERMESİ ÜZERİNE YUMRUK ATMAYA BAŞLIYOR"
Saldırıya uğrayan kadının kardeşi Mehmet Akif Akkaya Sabah'a açıklamalarda bulundu. Akkaya, "Ablam ve arkadaşı Nişantaşı mıstık parkında oturuyorlarken arkasında oturan bir kişi ablama önce sözlü tacizde bulunuyor. Sözlü tacizden önce de bir süre ablam ve arkadaşını bakışlarıyla rahatsız ediyor. Ardından bir şeyleri bahane edip ablamın yanına gelip bağırmaya başlayan bu şahıs, ablamın cevap vermesi üzerine ablama yumruk atmaya başlıyor. Ablama 'Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz' deyip ablamın başörtüsüne laf atıyor. 'Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' gibi birçok nefret söyleminde bulunuyor." dedi.
Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video
"FAŞİST DÜŞÜNCELİ E.Ç. TUTUKLANSIN"
Açıklamalarına devam eden Akkaya, "Ablamın da 'rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin demesi üzerine' Ablama elindeki termos ile vurmaya başlamak suretiyle yumruk atmaya başlıyor. Ablam araştırma görevlisi ve bu hafta işine gidemiyor. Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi? Ayrıca belirtmiş olayım, şahıs ifadesinde vurduğunu reddetmiyor. Şahsın yanındaki arkadaşları da şahsın birçok kez yumruk attığını polise ifadesinde verdiler. Olaya birçok polis memuru ve vatandaş da şahit oldu. Yine polis ifadelerinde nefret söylemlerini de, şiddet uyguladığını da kabul ettiler. Sadece ablam başörtülü olduğu için ablama ve arkadaşına saldıran bu faşist düşünceli E.Ç. tutuklansın" dedi.
BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
Tepki çeken olayla ilgili olarak birçok açıklama yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"KARDEŞİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ, YANINDAYIZ"
Bakan Yanık, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" ifadelerine yer verdi.