Niaşantaşı'nda darbedilen akademisyene Bakan Yanık'tan destek: Kardeşimize her türlü desteği vereceğiz, yanındayız

"FAŞİST DÜŞÜNCELİ E.Ç. TUTUKLANSIN"

Açıklamalarına devam eden Akkaya, "Ablamın da 'rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin demesi üzerine' Ablama elindeki termos ile vurmaya başlamak suretiyle yumruk atmaya başlıyor. Ablam araştırma görevlisi ve bu hafta işine gidemiyor. Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi? Ayrıca belirtmiş olayım, şahıs ifadesinde vurduğunu reddetmiyor. Şahsın yanındaki arkadaşları da şahsın birçok kez yumruk attığını polise ifadesinde verdiler. Olaya birçok polis memuru ve vatandaş da şahit oldu. Yine polis ifadelerinde nefret söylemlerini de, şiddet uyguladığını da kabul ettiler. Sadece ablam başörtülü olduğu için ablama ve arkadaşına saldıran bu faşist düşünceli E.Ç. tutuklansın" dedi.