Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi



"İÇGÜDÜLERİ MÜSADE ETMİYOR. ARADA ISIRIYORLAR"



AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal medya platformu Twitter'dan konuyla alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Lütfen okuyun. Bir akademisyen Nişantaşı'nda başörtülü olduğu için darp ediliyor. Saldırgan da, arkadaşları da, şahitler de olan biteni kabul ediyor. İdeolojik şiddet tam tersi faillerce yapılsaydı Türkiye'nin tek gündemiydi. Bu ülkeye laiklik saldırganca geldi, saldırganca uygulandı, öyle muhafaza edildi. Son 10 yıldır taktik icabı saldırmamaya çalışıyorlar, kendilerini tutuyorlar ama içgüdüleri müsade etmiyor. Arada ısırıyorlar. Emin olun kendilerini tutmaları da ortamdan dolayı; insanlıktan değil"

"BİR BİTMEDİ BU BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI MAHLUKLAR!"



Müzisyen Umur Mürare, sosyal medya hesabından kadına şiddete tepki gösterdi. Mürare, "Bir bitmedi bu başörtüsü düşmanı mahluklar! Başörtülü akademisyen ve arkadaşına 'Sizin gibileri istemiyoruz' diyerek saldırdı: Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

NİŞANTAŞI'NDA BAŞÖRTÜLÜ KADINA ŞİDDETTE GAZİOSMANPAŞA AYRINTISI! AÇIKLAMA GELDİ...

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan bu nefret suçuyla ilgili saldırganın "Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' sözlerinden ve şiddet eyleminden kaynaklı bir açıklama yayınladı. Başkan Usta, "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz Gaziosmanpaşa'da yaşayan kadınların kıyafetlerine ve yaşam şekillerine titizlikle saygı duyuyoruz. Tercihi ne olursa olsun ötekileştirmeden; din, dil, ırk, etnik köken ayırmaksızın burada sevgi ile kardeşçe yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Ancak o şahsın bir kadına başörtülü olduğu için veya başka bir sebepten ötürü sözlü ve fiziksel şiddet uygulaması ve bu çirkin eylemde güzel ilçemizi yön olarak tarif etmesi hiçbir surette kabul edilemez. En ağır şekilde ceza alması için sürecin titizlikle takipçisi olacağımı belirtmek isterim."