İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle sözlü saldırıya maruz kaldı, ardından fiziki şiddete uğradı. 28 Şubat zihniyetini hatırlatan bu şiddet olayında saldırgan E.Ç. gözaltına alındı, ifadesine alındıktan sonra serbest bırakıldı.
KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ: "BU ŞAHIS ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZECEK Mİ?"
Akif Akkaya ise ablası Neşe Nur Akkaya'nın uğradığı saldırının ayrıntılarını sosyal medyadan paylaşarak tepkisini dile getirdi. Akif Akkaya, "Ablam araştırma görevlisi ve bu hafta işine gidemiyor. Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi? Ayrıca belirtmiş olayım, şahıs ifadesinde vurduğunu reddetmiyor. Şahsın yanındaki arkadaşları da şahsın birçok kez yumruk attığını polise ifadesinde verdiler. Olaya birçok polis memuru ve vatandaş da şahit oldu. (İfade verdiler.) Yine polis ifadelerinde nefret söylemlerini de, şiddet uyguladığını da kabul ettiler. Sadece ablam başörtülü olduğu için ablama ve arkadaşına saldıran bu faşist düşünceli #ErayÇakınTutuklansın" dedi.
Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video
BAKAN DERYA YANIK: "BU SÜREÇTE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ, YANINDAYIZ"
Şiddet olayının duyulması ardından sosyal medyadan ardı ardına tepkiler gelmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşanan şiddet olayıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yanık, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" ifadelerini kullandı.
"DARP EDEN KİŞİNİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Şiddet olayının duyulması ardından sosyal medyadan ardı ardına tepkiler gelmeye başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın başörtülü olduğu için parkta şiddete maruz bırakılmasına çalıştığı üniversiteden tepki geldi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlimiz Neşe Nur Akkaya'ya yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Nefret söylemiyle başlayan ve ardından fiziksel şiddete varan davranışlarıyla akademisyenimizi darp eden kişinin hak ettiği cezayı alması için bu olayın takipçisi olacağız" denildi.
"DARP EDİLEN AKADEMİSYEN NEŞE NUR AKKAYA'NIN HAK ARAMA MÜCADELESİNDE SONUNA KADAR YANINDAYIZ"
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) resmi Twitter hesabından saldırıyla ilgili bir açıklama yayınladı. KADEM, "İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturan başörtülü akademisyen 'sizi burada istemiyoruz' diyen şahsın saldırısı sonucu hastanelik oldu. Bu bir nefret suçudur. İnsanlığı tehdit eden bu hastalıklı zihniyet ortadan kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. #ErayÇakınTutuklansın Toplumun her kesimini tehdit eden, huzur ve güveni zedeleyen bu tür olayların yaşanmaması için adaletin bir an evvel tecelli etmesini ve saldırganın cezalandırılmasını istiyoruz. Darp edilen akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın hak arama mücadelesinde sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.
"28 ŞUBAT BİTMEDİ"
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Nişantaşı'nda başörtülü bir kadının sırf başörtülü olduğu için yumruklanmasına sosyal medyadan tepki göstererek, "28 Şubat bitmedi. Sadece politik araçlarından mahrum kaldı. Zihniyet yerinde duruyor. Balçıklaşmış bir nefretle toplumu okumaya devam ediyor. Tutsak ettiği ruhları ise birer mankurta dönüştürüyor. Bu vahşeti üreten zihniyeti halk uzun yıllardır iktidardan uzak tutuyor. Çünkü iktidar araçlarına sahipken nefreti kurumsal hale getiriyor, kardeşi kardeşe düşman ediyor, gencecik hayatları karartıyorlar. Yaşadık, gördük. Yaşadıklarımızı anlatalım. En çok da gençlerimize" yorumunu yaptı.
"BU İNSAN MÜSVEDDESİNE HUKUKEN GEREĞİ YAPILMALI, İBRET OLMALI"
Gazeteci Hilal Kaplan, sosyal medya hesabından "Bu insan müsveddesine hukuken gereği yapılmalı, ibret olmalı" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kaplan, Gaziosmanpaşa Belediye başkanı Hasan Tahsin Usta'nın suç olayıyla ilgili açıklamasını paylaşarak, Nişantaşı'ndaki başörtülü kadına saldıran pislik 'Gaziosmanpaşa'ya git' demişti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, 'Gelsin de medeniyet öğrensin' demiş" ifadelerine yer verdi.
"BİTMEDİ, BİTMİYOR BU ZİHNİYET"
İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, sosyal medya hesabından, "Bitmedi, bitmiyor bu zihniyet! #ErayÇakınTutuklansın" ifadelerini kullandı.
"BU KÖTÜLÜĞE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş, suç olayıyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Nişantaşı'nda parkta oturan genç bir akademisyen "başörtülü" olduğu için bayılana kadar dövülüyor. Bayılana kadar dövülüyor. Erezyona uğramış vicdanınızı, sizden olmayana mubah saydığınız nefretinizi yakından tanıyoruz biz. Bu kötülüğe fırsat vermeyeceğiz."
"BU ALÇAK DERHAL BULUNMALI..."
Gazeteci-yazar Hikmet Genç, saldırıyı "Başörtülerini işaret ederek; 'Sizin gibileri burada görmek istemiyoruz' diyor, Ardından hakaret ediyor. Ve sonunda Neşe Nur Akkaya'yı darp ediyor... Bu alçak derhal bulunmalı..." ifadeleriyle kınadı.
"BU, KADINA ŞİDDET OLAYIDIR. VE DAHİ NEFRET SUÇUDUR, VAH Kİ VAH"
Gazeteci-yazar Turgay Güler, sosyal medya hesabından kadına şiddet olayına vurgu yaparak şunları söyledi: "Nişantaşı'da bir akademisyen kadına başörtülü olduğu için saldırıp darp eden Eray Ç. mahkemece salınmış. Bravo!!!! Bu, kadına şiddet olayıdır. Ve dahi nefret suçudur, vah ki vah!"
"KANAATİMCE NEFRET SUÇLARI OLARAK BİLİNEN TCK 216 MADDESİ KAPSAMINDA DA İŞLEME İHTİYAÇ VAR"
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise avukat olarak bir noktaya dikkat çekerek, "Bu nefret suçu işleyen şahıs hakkında gereğinin elbette takipçisi oluyoruz. İnanın o darp, beyanları ile kıyaslanınca en hafif suçu. Kanaatimce nefret suçları olarak bilinen TCK 216 maddesi kapsamında da işleme ihtiyaç var" dedi.
"İÇGÜDÜLERİ MÜSADE ETMİYOR. ARADA ISIRIYORLAR"
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal medya platformu Twitter'dan konuyla alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Lütfen okuyun. Bir akademisyen Nişantaşı'nda başörtülü olduğu için darp ediliyor. Saldırgan da, arkadaşları da, şahitler de olan biteni kabul ediyor. İdeolojik şiddet tam tersi faillerce yapılsaydı Türkiye'nin tek gündemiydi. Bu ülkeye laiklik saldırganca geldi, saldırganca uygulandı, öyle muhafaza edildi. Son 10 yıldır taktik icabı saldırmamaya çalışıyorlar, kendilerini tutuyorlar ama içgüdüleri müsade etmiyor. Arada ısırıyorlar. Emin olun kendilerini tutmaları da ortamdan dolayı; insanlıktan değil"
"BİR BİTMEDİ BU BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI MAHLUKLAR!"
Müzisyen Umur Mürare, sosyal medya hesabından kadına şiddete tepki gösterdi. Mürare, "Bir bitmedi bu başörtüsü düşmanı mahluklar! Başörtülü akademisyen ve arkadaşına 'Sizin gibileri istemiyoruz' diyerek saldırdı: Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek tepkisini ortaya koydu.
NİŞANTAŞI'NDA BAŞÖRTÜLÜ KADINA ŞİDDETTE GAZİOSMANPAŞA AYRINTISI! AÇIKLAMA GELDİ...
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan bu nefret suçuyla ilgili saldırganın "Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' sözlerinden ve şiddet eyleminden kaynaklı bir açıklama yayınladı. Başkan Usta, "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz Gaziosmanpaşa'da yaşayan kadınların kıyafetlerine ve yaşam şekillerine titizlikle saygı duyuyoruz. Tercihi ne olursa olsun ötekileştirmeden; din, dil, ırk, etnik köken ayırmaksızın burada sevgi ile kardeşçe yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Ancak o şahsın bir kadına başörtülü olduğu için veya başka bir sebepten ötürü sözlü ve fiziksel şiddet uygulaması ve bu çirkin eylemde güzel ilçemizi yön olarak tarif etmesi hiçbir surette kabul edilemez. En ağır şekilde ceza alması için sürecin titizlikle takipçisi olacağımı belirtmek isterim."