Tacizci öğretmene 621 yıl hapis

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar'a mahkeme heyeti tarafından 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten men edildiğini de açıkladı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Mahkemeni verdiği kararın ardından öğrenci velileri tarafından ayakta alkışlandı. Mahkeme başkanı ve heyetine ağlayarak teşekkür eden veliler, "Adaletinize kurban olayım. Sizin ellerinizden, ayaklarınızdan öpüyoruz. Bu akşam rahat uyuyacağız. Adalete olan güvenimiz arttı" diyerek teşekkür etti. Şikayetçi velilerin avukatları dava süresinde olayı örtbas ettiklerini iddia ettikleri okul müdürü, yardımcısı ve yalan tanıklık yapan idareci hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından adı geçen Okul Müdürü Süleyman E.Ö., Müdür Yardımcıları Mehmet K., ve Ülkü A. hakkında iddianame hazırladı. Antalya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve suç tarihinin 2019 olarak belirtildiği iddianamede, sanık Mahmut Aydın Köksar'ın daha önce yargılandığı Antalya 1,4,6 ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemeleri'ne müzekkere yazılarak dosyaların mahkemeye gönderilmesi istendi. İlk duruşması 3 Kasım'da yapılacak olan müdür ve müdür yardımcıları 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklıktan' hakim karşısına çıkacak. Olayı ört-pas etmekle suçlanan adı geçen okul müdürünün görev yeri, davanın görüldüğü tarihlerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilmişti.