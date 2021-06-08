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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Önce dünya evine, sonra kendi evine girecek

Fırat KESKİNKILIÇ
Önce dünya evine, sonra kendi evine girecek
'da yaşayan Gazi Uzm. Çvş. , 2019'da 'de mayına basarak iki bacağını kaybetti. Gazi Cür, o zorlu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Gaziantepli aşkı ile gelecek ay dünya evine giriyor. Cür'ün, hayalini kurduğu tek katlı ev için, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in başlattığı kampanyada bugüne kadar 84 bin lira toplanabildi.

Para yeterli olamayınca Başkan Çetin'in talebiyle, belediye meclisi, ev için 400 bin TL'lik maddi yardım kararı aldı. Oy birliğiyle alınan kararla kampanyada toplanan paranın üzerine eklenerek Cür ve müstakbel eşi için ev yaptırılacak. Evin tamamlanması için hayırseverlerin desteği alınmaya da devam edecek. Tarık Cür ve Ümmühan Çetin, Kazak Gölü Mesire Alanında yapılacak düğünle evlenecek. Çift, yeni evleri yapılana kadar bir apartmanın giriş katında kiraladıkları dairede yaşayacak.
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Önce dünya evine, sonra kendi evine girecek
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