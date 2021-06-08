Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Kabine sonrası yasaklar kalkacak mı?

Vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle 1 Haziran sonrası normalleşme yolunda adım adım ilerleme kararı alındı. Her geçen gün vaka sayılarında gözlenen ciddi düşüş ve aşılamadaki artış sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasına dair beklentileri arttırıyor. Bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı tarihi yaklaşırken, Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor gibi sorular araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrası yasaklar kalkacak mı sorusu da bilinmezliğini koruyor. İşte Kabine Toplantısı'nda alınması öngörülen bazı kararlar ve sokağa çıkma yasağında son durum.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülke genelinde, hafta sonu yasaklarının kaldırılması ya da vaka sayısının düşük olduğu iller özelinde düzenleme yapılması beklentisi mevcut. Vaka sayılarındaki düşüş ve kademeli normalleşmenin başarılı ilerlemesi sonucu pek çok kısıtlama esnetildi. Kabine Toplantısı tarihinde değişikliğe gidilmesi de birtakım yasaklarım yeniden ele alınma ihtimalini ortaya çıkardı. 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıda sokağa çıkma yasaklarının da yeniden değerlendirileceği öngörülüyor.