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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:01

Piyasaya süreceklerdi! Tır garajında ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Piyasaya süreceklerdi! Tır garajında ele geçirildi

İstanbul Narkotik Masası Polisleri yabancı plakalı bir tıra operasyon düzenledi. 60 kilogram Marihuana maddesi; satılarak piyasaya dağıtılamadan ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Masası Polisleri yabancı plakalı bir tıra operasyon düzenledi. 60 kilogram Marihuana maddesi; satılarak piyasaya dağıtılamadan ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemize gerçekleştirilen bir zehir sevkiyatına suçüstü operasyon düzenledi. 'nde bulunan TIR Parkı'na yabancı plakalı bir TIR'ın giriş yaptığı ve TIR'ın içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Narkotik Masası Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. TIR içerisinde 60 kilogram "Marihuana" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın yabancı uyruklu olan sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Satış yapılarak piyasaya dağıtılamadan ele geçirilen uyuşturucu maddeler 'nde sergilendi.

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Piyasaya süreceklerdi! Tır garajında ele geçirildi
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