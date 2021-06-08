Son dakika | Türkiye bu rezaleti konuşmuştu! PKK'lı sözde cinci hocaya bir şok daha!

Son dakika:Sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme oturan ve dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, "Bu iş kumpastır. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendim de değildim" diyerek kendisini savunmuştu. Duruşmada mütalaasını veren savcılık, 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.