Sahte polislerden milyonluk vurgun

Kuşadası'nda kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan, yüksek miktarda para ve ziynet eşyasını alarak dolandıran şahıslar yakalandı. Türkmen Mahallesi'nde, kendisini polis olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaştan, 50 bin Euro, 250 bin TL ve yaklaşık olarak 1 milyon TL ziynet eşyasını elden almak suretiyle, ayrıca 518 bin 100 TL parayı da internet bankacılığı şifresini almak süratiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri hemen özel bir ekip oluşturarak ortak bir çalışma başlattı.

Olay yeri, çevresi, güzergah üzerinde bulunan MOBESE ve güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelemeye alındı, 300 saat süren inceleme neticesinde tespit edilen şahıslar İzmir, Bursa ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla saklandıkları evlerde yakalanmışlardır.

Kamera incelemelerinde para ve ziynet eşyaları ile dolu çantayı alan şüpheli şahsın Ş. F. olduğu tespit edildi. Araştırma ve çalışmalar neticesinde şahıs Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından İzmir'de yakalandı. Şahsın yakalandığı evde yapılan aramada vatandaşa ait olduğu değerlendirilen 3 altın bilezik, 41 bin 640 TL ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 6 adet telefon ele geçirildi.

Vatandaşa ait internet bankacılığı hesabından 518 bin 100 TL'nin, G. S. ve Ö. Ç. isimli şüpheli şahısların kripto para hesaplarına gönderildiği belirlendi. Bahse konu kripto para hesaplarına bloke konuldu. G. S. ve Ö. Ç. isimli şahısların Bursa'da oldukları tespit edilerek saklandıkları evde yakalandı. Ayrıca, olayla ilgili olduğu tespit edilen İ.A. isimli şahıs Gaziantep'te yakalandı.

Ayrıca U. Y., D. T., T. Y., S.A., Ö.Ç. ve H.U.Ç isimli şahıslar İzmir'de yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 110.00 Bin TL, 2000 EURO, 1800 dolar, 30.000TL civarında ziynet eşyası, 2 adet marka ve modeli belli olmayan 9 mm silah ve bu silahlara ait 519 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler, yakalanarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.