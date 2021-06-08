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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:26

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr Gerger'den "Aşı olun" çağrısı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr Gerger'den Aşı olun çağrısı

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Gerger'den "Aşı olun" çağrısı Esnafı ziyaret eden Başkan Gerger, sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerektiğini söyledi. Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Yılmaz Gerger, korona virüs denetimleri sırasında, sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerektiğini söyledi.

'da denetimler aralıksız sürüyor. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında (112- Umke) Sağık Personelleri ile beraber esnafı ziyaret eden Başkan Yılmaz Gerger, sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüsle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Başkan Gerger, "Koronavirüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bütün Şanlıurfa'lı hemşerilerimizle birlikte bu mücadelede inşallah en iyi sonuçları alacağız. İlimizde koronavirüs tamamen bitene kadar mücadeleye devam edelim, kurallara hassasiyetle uyalım. Ayrıca aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları çok önemli. Mücadelemizi hep birlikte bu şekilde devam ettirirsek, inşallah çok kısa zamanda koronavirüsün ilimizde bittiğini göreceğimize inanıyorum. Bu mücadeleye katkı sunan, destek olan bütün Şanlıurfalı hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr Gerger'den "Aşı olun" çağrısı
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