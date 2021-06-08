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Giriş Tarihi: 8.6.2021 22:06

Şanlıurfa'da sağlıkçılara jest

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da sağlıkçılara jest

'nün 'Gönül Projesi' olan 'Adreste Nüfus Hizmeti' kapsamında ile 'nde görevli personel, sağlık çalışanlarına jest yaparak nüfus müdürlüklerine gitmeden sağlık çalışanlarının kimlik kartı müracaatlarını hastanede alarak zor günlerde görevlerini layıkıyla yerine getiren sağlık çalışanlarına destek ve moral verdiler.

ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Başaran "Bakanlığımızın gönül projesi Adreste Nüfus Hizmetine devam ediyoruz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve personellerimiz birlikte Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi kahraman çalışanlarının TCKK (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularını aldık. Emeği geçen tüm personel arkadaşlara teşekkür ederim. Sağlık kahramanlarımıza da görevlerinde başarılar dilerim" dedi.



Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Eyüp Şelle, "Zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımızın kimlik kartı müracaatlarının nüfus müdürlüklerine gidilmeden alınması beni ve personelimi memnun etti. Şanlıurfa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Başaran ve görevli diğer personele teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'da sağlıkçılara jest
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