Şanlıurfa'da sağlıkçılara jest

Şanlıurfa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Başaran "Bakanlığımızın gönül projesi Adreste Nüfus Hizmetine devam ediyoruz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve Haliliye İlçe Nüfus Müdürlüğü personellerimiz birlikte Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi kahraman çalışanlarının TCKK (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularını aldık. Emeği geçen tüm personel arkadaşlara teşekkür ederim. Sağlık kahramanlarımıza da görevlerinde başarılar dilerim" dedi.





Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Eyüp Şelle, "Zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımızın kimlik kartı müracaatlarının nüfus müdürlüklerine gidilmeden alınması beni ve personelimi memnun etti. Şanlıurfa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Başaran ve görevli diğer personele teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.