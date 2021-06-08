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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:26

’da uyuşturucu operasyonunu: 1 tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunu: 1 tutuklama

İl Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi, Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler Kent merkezinde belirledikleri bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunu: 1 tutuklama
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