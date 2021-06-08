Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunu: 1 tutuklama

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler Kent merkezinde belirledikleri bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.