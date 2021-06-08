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Giriş Tarihi: 8.6.2021 12:52

Şantaj çetesine operasyon

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Şantaj çetesine operasyon

’de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşarak, uygunsuz görüntüleri kayıt altına alıp, sanal ortamda yayınlamakla tehdit eden şantaj çetesi yakalandı. Para karşılığında şantaj yapan çete üyeleri Sezer A. İle Şükrü T., adliyeye sevk edildi.

'nin ve Pamukkale ilçelerinde, şantaj çetesi sosyal medya siteleri üzerinden tanıştıkları şahıslarla irtibat kurarak bir süre görüştü. Çete üyelerinin, tanıştıkları kişilerin güvenlerini kazanarak, rızası olmadan gizlice uygunsuz görüntülerini kayıt altına aldıkları saptandı. Görüntüleri müştekilerin ailelerine göstermekle ve sanal ortamda yayınlamakla tehdit eden çete, görüntüleri silme veya geri verme karşılığında yaklaşık 50 bin TL'ye kadar para isteyerek şantaj yaptıkları öne sürüldü. Yapılan ihbar üzerine şantaj çetesine yönelik, Honaz, Pamukkale ilçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Şantaj ve tehdit olayını gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edilerek takip edildi.

Şüphelilerin elinde bulunan görüntüler karşılığında, bir mağdurla buluşma sağlayacakları ve elinde bulunan görüntüleri vererek karşılığında para alacakları bilgisi alınması üzerine, şüphelilerin buluştuğu yerde, uygunsuz içerikli görüntüleri bulundurdukları dijital materyaller ile birlikte JASAT timlerince suçüstü yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal (Flash, SD Kart, Leptop) ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde, olay ile ilgili mağdur sayısının artacağı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili yakalanan Sezer A. ile Şükrü T., Honaz İlçe Jandarma Komutanlığınca adliyeye sevk edildi

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Şantaj çetesine operasyon
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