Giriş Tarihi: 8.6.2021 09:29 Son Güncelleme: 8.6.2021 09:30

Saunalar ve havuzlar açıldı mı, ne zaman açılır? 2021 Kapalı ve açık yüzme havuzları, saunalar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası bir süre daha kapalı kalması kararlaştırılan saunalar ve havuzlar şimdi gözler yeni kabineye çevrildi. Milyonlarca kişi yeni kabinede kısıtlamalarla ilgili gevşetilme kararlarının alınmasını bekliyor. Bu noktada Saunalar ve havuzlar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Kapalı ve açık yüzme havuzları, saunalar ne zaman açılacak? Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte bu işletmelerle ilgili genelgede yer alan son durum ve detaylar…

Havuzlar ve saunalar için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Özellikle işletme sahipleri merakla bu işyerlerinin açılacağı tarihi merakla beklerken Saunalar ve havuzlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Soruları 10 Haziran Kabine Toplantısı öncesi gündeme taşındı. İşte son genelgede saunalar ve havuzlarla ilgili son durum!

HAMAMLAR, SAUNALAR, MASAJ SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli olarak yürüttüğü inceleme ve çalışmalar sonucunda, virüs yayılım hızının yüksek olmadığı ve açılması zorunlu görülen yerlerde hafta içi ve Cumartesi günleri faaliyete geçme kararı alındı. Ancak hamam, sauna, masaj salonu, kapalı yüzme havuzları, nargile salonu, taverna, birahane gibi ikincil ihtiyaçlara hitap eden işletmelerin açılışı bir süre daha ertelendi. Bu işletmelerle ilgili kararın 1 Temmuz sonrası yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.