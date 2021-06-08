Şişli kart 31 özel sağlık kuruluşu ile protokol imzaladı

Şişli Belediyesi tarafından sürdürülebilir yaşamı destekleyen Şişli Komşu Kart hizmetiyle sağlık alanında vatandaşlara kolaylık sağlarken 31 özel sağlık kuruluşu ile Şişli Komşu Kart Sağlık Protokolü'ne imza attı.

Şişli Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen protokol törenine 31 sağlık kuruluşundan 22 temsilci katıldı. Protokol gereği; Komşu Kart sahibi Şişlili vatandaşlar 31 özel sağlık kuruluşundan alacakları hizmetlerde yüzde 5 ila 50 oranındaki indirimlerden yararlanabilmeleri için protokol imzalandı.



"53 TON AMBALAJ ATIĞI TOPLADIK"



İmza töreninde konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Geçen yıl Aralık ayında geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla Şişli Komşu Kart hizmetini başlattıklarını belirterek "Şişli Komşu Kart hizmetiyle yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Aralık ayı itibarıyla 34 personelle Komşu Kart birimimizi oluşturduk ve 14 ekiple sekiz mahallemizde, 33 bin 708 komşumuzu evlerinde ziyaret ederek, 13 bin 68 adet Şişli Komşu Kartı hanede bulunan kadınlarımıza teslim ettik. İhtiyaç sahibi ailelere verilen ayni nakdi yardımlarımızı Ocak 2021'de Şişli Komşu Kart'a taşıdık ve bugüne kadar 1.558 ihtiyaç sahibi komşumuza sosyal destek özelliği taşıyan kartımızı elden ulaştırdık. Ocak 2021 itibariyle Şişli Komşu Kart dağıtılan mahallelerde ambalaj atıklarını ekiplerimizle toplamaya başladık. Beş ayda yedi mahallemizde 53 ton ambalaj atığı topladık ve bunun karşılığında komşularımızın kartlarına toplam 14 bin 743 TL'yi para puan olarak yükledik. Ülke ve aile ekonomisine katkı sağlarken çevremizi de koruduk. Toplanan ambalaj atıklarının doğaya karışmasını engelleyerek yaklaşık 134 tona eşdeğer karbon salınımının önüne geçtik, 80 aracı trafikten eksilttik"

"KOMŞU KART, 5 FARKLI FONKSİYON SUNUYOR"



Komşuların geri dönüşüme yaptıkları bu katkıyı desteklemek için de biriktirdikleri ambalaj atığının miktarı ve türüne göre Şişli Komşu Kartlarına para puan yüklediklerini belirten Keskin, bu konuda şunları söyledi:



"Şişli Komşu Kartımızın 5 farklı fonksiyonu var. 'İndirim Kart' fonksiyonu ile komşularımız kartlarında biriken para puanlar ile Visa kartın geçerli olduğu tüm işletmelerde indirimli alışveriş yapabiliyor. İsterlerse alışveriş yerine biriken para puanlar ile Şişlili bir öğrenciye eğitim desteği verebiliyorlar. 'Sosyal Kart' fonksiyonu ile ihtiyaç sahibi komşularımız, sosyal hizmetlerimizden ve desteklerimizden çok daha hızlı ve kolay şekilde faydalanıyor. Şişli Komşu Kart ile Şişli'de tüm komşularımızın bütünsel sağlıklarını korumak için verdiğimiz hizmet ve destekleri de yaygınlaştırıyoruz.



'Sağlık Kart' fonksiyonu ile komşularımız Şişli'deki özel hastane, diş polikliniği, fizik tedavi merkezleri, güzellik ve estetik merkezlerinin hizmetlerinden indirimli faydalanabiliyor. 31 özel sağlık kuruluşu ile imzaladığımız bu protokolle Şişli Komşu Kart sahibi komşularımızın sağlığa erişim imkânlarını çoğaltıyoruz"