Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği
Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:17

’de 8 katlı binada yangın paniği

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği

Mecidiyeköy’de 8 katlı binanın 3’üncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında bazı bina sakinleri dumandan etkilendi.

Yangın, 22.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Daireden duman çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelişi güzel yapılan parklar sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine yaklaşmakta güçlük çekti.



BAZI VATANDAŞLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binaya dolan duman paniğe sebep oldu. Bazı vatandaşlara dairelerinden sarkıttıkları sebeple maske ulaştırıldı.

Binaya dolan dumandan etkilenen bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında dairede hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA