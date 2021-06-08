Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği

Yangın, 22.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Daireden duman çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelişi güzel yapılan parklar sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine yaklaşmakta güçlük çekti.





BAZI VATANDAŞLAR DUMANDAN ETKİLENDİ



Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binaya dolan duman paniğe sebep oldu. Bazı vatandaşlara dairelerinden sarkıttıkları sebeple maske ulaştırıldı.

Binaya dolan dumandan etkilenen bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında dairede hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.