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Giriş Tarihi: 9.6.2021 00:04 Son Güncelleme: 9.6.2021 00:04

Son dakika ’da deprem! , ve ’da da hissedildi

Son dakika Aydın’da deprem! İzmir, Manisa ve Muğla’da da hissedildi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ili Germencik ilçesinde 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede yaşayanlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Germencik'te saat 23:47'de 3.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem , ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! AYDIN'DA 3.0 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Aydın depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 23:47'de yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.0 büyülüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

DEPREMİN KONUMU

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Son dakika Aydın’da deprem! İzmir, Manisa ve Muğla’da da hissedildi
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