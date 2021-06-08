Suriye’den Türkiye’ye kaçakçılık tüneli imha edildi

Türkiye ile arasında yaklaşık 911 kilometrelik sınır bağlantısı olan Suriye'de devam eden savaş nedeniyle iki ülke arasına yasa dışı geçişler ve kaçakçılığı önlemek amacıyla kalın beton bloklarla sınır duvarı örülmüştü. Beş yılda Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırında 832 kilometre duvarla kapatıldı.

Sınır duvarı ile birlikte güvenlik birimlerinin çalışmaları, yasa dışı geçişleri önemli ölçüde azaltış ve sınır güvenliği konusunda ilerleme kaydedilmişken, Milli Savunma Bakanlığı sınır geçişinin sağlanması için tünel kazıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; "Hatay Reyhanlı'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği fotoğraflarda, açılan tünelin, sınır boyundaki her biri 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığında bulunan beton blokların hemen altından kazıldığı dikkat çekti.