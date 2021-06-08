Tekne faciasına neden olan kaptana 13 yıl hapis

İzmir'in Karşıyaka ilçesinden Foça'ya geçtiğimiz 2 Ağustos'ta Kurban Bayramı'nın 2. günü kamp yapmaya gelen 9 kişi Kumburnu mevkisinde kaptan Adem Demir'in (39) yanına gitti. Kendisi ile beraber 5 kişilik tekneye toplam 10 kişi alan kaptan Demir, 6.5 metrelik tekne ile açıldı. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan tekne, Atatürk Adası olarak da bilinen Hayırsız Ada açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedeki Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şermin Özerman'ın diğer oğlu Sarp Göksoy'un (9) cenazesi ise 23 gün sonra deniz polisi arama çalışması sonucu bulundu.

KAPTAN 2.5 AY TUTUKLU KALDI

Olayın ardından tekne kaptanı Adem Demir mahkemece tutuklandı, 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra ise tahliye edildi. Savcının hazırladığı iddianamede Demir'in 'asli kusurlu' olduğu, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.



3 çocuğu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen duruşmada açıklanan mütalaada, bilirkişi raporuna göre Demir'in asli kusurlu olduğu hem müştekilerin hem de kendinin ifadesine göre sanığın alkol kullandığına yer verildi. Tekne kaptanı Demir'in, kapasitenin 2 katı kadar fazla yolcu alması durumunda teknenin olası kaza veya batması ihtimalini değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen mütalaada, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

AVUKAT YOLCULARI SUÇLADI

Davanın bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, karar duruşması görüldü. 3 çocuğu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy, tekneden yaralı olan kurtulan Kardelen Coşkun ve taraf avukatları, duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Adem Demir ise celseye katılmadı. Karar açıklanmadan önce mahkeme başkanı, sanık Demir'in avukatına söz verdi. Demir'in avukatı Mustafa Onur Metin, karşı tarafın kusuru nedeniyle kazanın meydana geldiğini savundu. Metin, "Müvekkilim iyi niyetle davranmıştır. Teknede kıyıya yakın bir yerde batmıştır" dedi.

Avukat Metin, yolcuların suçlu olduğunu öne sürüp, "Müvekkilim olsa olsa kapasiteden fazla yolcu alması nedeniyle sorumlu tutulabilir" dedi.

13 YIL 4 AY HAPİS VERİLDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Avukatın konuşmasının ardından heyet kararı açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aradan sonra açıklanan kararda sanık Demir, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 yıl süreyle kaptan ehliyetine de el konuldu. Mahkeme başkanı, kaçma şüphesi olduğu için yakalama emri çıkarılmasına hükmederek dosyayı kapattı.

5 CANIN BEDELİ 13 YIL OLAMAZ

Foça'daki tekne kazasında 3 çocuğunu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy, cezayı az bulduklarını ve avukatları aracılığıyla itiraz edeceklerini söyledi. Göksoy, "5 kişinin canının bedeli 13 yıl olamaz. Hapise girsin ama çıkmasın istiyoruz. Ne kadar çok hapis cezası alırsa o kadar vicdanımız rahatlayacak. İtirazda bulunacağız. Bu süreçte sadece 2.5 ay tutuklu kaldı. 8 aydır elini kolunu sallayarak geziyordu. Mahkemeye katılmadı. Hakkında yakalama kararı çıktı. Umarım en kısa sürede yakalanır ve hapse girer" dedi.