TIR kazası karayolunu saatlerce ulaşıma kapattı

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen ve dorsesinde inşaat yükü bulunan TIR, Ankara'nın Elmadağ ilçesi 45. kilometrede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Karayolunu makaslayarak durabilen tır karayolunun Kırıkkale istikametini araç trafiğine kapattı.



Olay yerine çok sayıda polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 2 saat araç trafiğine kapanın karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, ekiplerin vinç yardımcı ile tırın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrara araç trafiğine açıldı.