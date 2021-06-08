Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TIR kazası karayolunu saatlerce ulaşıma kapattı
Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:14

TIR kazası karayolunu saatlerce ulaşıma kapattı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
TIR kazası karayolunu saatlerce ulaşıma kapattı

rampalarında kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarptıktan sonra makaslayarak yolu kapatmasıyla meydana gelen trafik kazasında başkent 'dan 'ya uzanan karayolu araç trafiğine kapandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen ve dorsesinde inşaat yükü bulunan TIR, 'nın ilçesi 45. kilometrede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Karayolunu makaslayarak durabilen tır karayolunun istikametini araç trafiğine kapattı.


Olay yerine çok sayıda polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 2 saat araç trafiğine kapanın karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, ekiplerin vinç yardımcı ile tırın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrara araç trafiğine açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TIR kazası karayolunu saatlerce ulaşıma kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA