Trabzon’da feci kaza: Karı koca öldü...

Kazanın ardından ağır yaralanan 23 yaşındaki Ercan ve 20 yaşındaki Ayşenur Uçar çifti bulundukları araçtan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç çift hayatlarını kaybetti. Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan F.N.Y (25)., Ö.A. (37), G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.