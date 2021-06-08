Yalova Belediyesindeki yolsuzluk davasında 4’ncü duruşma tamamlandı

Yalova Belediyesinde muhasebe personeli olarak görev yapan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra kaçarak Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmalar kapsamında Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç başta olmak üzere 36 kişi gözaltına alınmış ve 18 kişi tutuklanmıştı. Devam eden duruşmaların ardından 4'ü tutuklu olmak üzere toplam 34 kişinin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar, dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin malî hizmetler müdürü Şenay R.K, müteahhit Bekir Bilgi ve Halit Güleç'in sekreteri Bahar T, bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıkların dinlendiği davada sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

SEKRETERE TAHLİYE KARARI

Davanın görülen 4'ncü duruşmasında Mahkeme heyeti, eski başkan yardımcısı Halit Güleç, Reşat Elgin. ve Bekir B.'nin tutukluluk hâllerinin devamına karar verirken, Halit Güleç'in sekreteri Bahar T'nin ise tutuksuz yargılanmasına yönelik tahliye kararı verdi.

VEFA SALMAN'IN YURT DIŞI YAŞAĞI SÜRECEK

Davada, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık CHP'li Vefa Salman'ın avukatı ise, Salman'ın dosyasının ayrılmasını ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti avukatın bu taleplerini red etti. Dava 7 Eylül tarihine ertelendi.