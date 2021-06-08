Yaşlı adama sosyal medya tuzağı

İstanbul
Beyoğlu'nda sosyal medyada tanıştığı Gökçe G.'yi (22) evine çağıran Muhsin D. (73) hayatının şokunu yaşadı. Birlikte yemek yemek için eve gelen kadın, Muhsin D.'nin çorbasına uyku ilaç attı. Başı dönmeye başlayınca şüphelenen Muhsin D. evdeki alarmı devreye sokmaya çalıştı ancak şifreyi unuttu ve alarmı aktif hale getiremedi. Ardından da baygınlık geçirdi. Gökçe G. ise iş ortağı Cafer D. ile birlikte mağdura ait telefondan rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Mağdurun banka kartları ve cüzdanını çalıp kaçtı. Muhsin D.'yi ise sabah saatlerinde evin kapısının açık olduğunu gören apartman görevlisi buldu. Hemen polis çağırdı. Uyandırılan Muhsin D.'nin hesaplarının boşaltıldığı ve 102 bin lirasını kaptırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. Gökçe G. "Cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyince korkudan çorbasına ilaç attım" dedi. Tutuklu şüpheliler hakkında 37 yıla kadar hapis istendi.