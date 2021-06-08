Yaşlı adama iğrenç tuzak! 102 bin lirasını alıp rehberindeki kişilere...

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadını evine çağıran yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı. Olay geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 73 yaşındaki Muhsin D., Badoo isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kendisini Gökçe diye tanıtan genç bir kadınla tanıştı. Muhsin D., genç kadını evine davet ederek beraber yemek yeme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Gökçe isimli kadın akşam saatlerinde Muhsin D.'nin evine geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra yemek yemeye karar verdi.

ÇORBASINA UYKU İLACI ATTI



Sipariş verdikleri çorbalar karton kaselerde gelince kendisini Gökçe olarak tanıtan genç kadın çorbaları cam kaseye koymak istediğini söyleyerek mutfağa geçti. Genç kadın Muhsin D.'nin çorbasının içerisine yanında getirdiği uyku ilacından döktü. Yaşlı adam uyku ilacı karışmış olan çorbayı içince başının döndüğünü fark etti.

ALARMI DEVREYE SOKAMADAN BAYILDI



Evine gelen genç kadının çorbanın içerisine bir şeyler konulduğunu fark eden Muhsin D., ayakta durmakta güçlük çekince sersemlemiş bir halde evde bulunan alarmı devreye sokmaya çalıştı. Ancak şifreyi unutunca alarmı aktif hale getiremedi. Bir süre sonra evde bulunan nakit parasını yastığın içine koyarak bir odaya kilitleyen yaşlı adam anahtarı sakladıktan sonra baygınlık geçirdi.

TELEFON REHBERİNE CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİLER



Gökçe C., olduğu belirlenen genç kadın irtibatta olduğu Cafer D.'ye bilgi vererek yaşlı adamın evde bulunan cüzdanı ve banka kartlarını ele geçirdi. Muhsin D.'nin evde bulunan laptop ve cep telefonunu bulan ikili, yaşlı adamın telefonundan rehberde bulunan kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderip kayıplara karıştılar.

POLİSLERİN ÇABASIYLA UYANDIRILDI



Uyuşturucu ilacın etkisiyle baygınlık geçiren yaşlı adamın sabah olduğunda kapısının açık olduğu fark eden apartman görevlisi Muhsin D.'yi uyandırmaya çalıştı. Yaşlı adam uyanmayınca görevli polisi arayarak ihbarda bulundu. Polislerin çabaları sonucu uyandırılan Muhsin D., evde cüzdanının olmadığını fark edince banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. Karakola götürülen Muhsin D., kendisini soyan kişilerden şikayetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen Gökçe G., ve Cafer D., emniyet güçlerinin çalışması kapsamında yakalanarak gözaltına alındılar. Karakolda ifade veren genç kadın Muhsin D., ile sosyal medyadan tanıştığını, evine gittiğini yaşlı adamın kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyince korkudan çorbasına ilaç attığını ifade etti. Şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

102 BİN LİRASINI ÇALDILAR



Savcılığın soruşturması kapsamında Muhsin D.'nin banka hesaplarında yapılan incelemede şüphelilerin toplamda 102 bin lira para çektikleri belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda tutuklu bulunan Gökçe G., ve Muhsin D., hakkında, 'Konutta Yağma', 'Şantaj', 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek', 'Gece Vakti Yağma' ve 'Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçları kapsamında 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İki şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.