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Giriş Tarihi: 8.6.2021 20:04

Yazdılar; oynadılar yakalandılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER

'da yüzüne sprey sıkıldığını ve üzerindeki 70 bin dolar ile 60 bin lira paranın gasp edildiğini iddia eden bir kişinin beyanlarında çelişki tespit edildi. Sözde mağdurun; olayı iki arkadaşıyla kurguladığı ve "Gasp Edildim" yalanı söylediği ortaya çıktı. Üç şüpheli yakalandı. 'da bulunan bir nakliye şirketine ait olduğu belirlenen paralar, mağdur olduğunu iddia eden şüphelinin evinde bulundu.

Emniyeti'nin "Yağma-Gasp" soruşturması 'nde açıldı. M.T. isimli bir kişi; 'nde yüzüne sprey sıkılarak üzerindeki 70 bin dolar ve 60 bin lira paranın gasp edildiğini iddia etti.

M.T. ifadesinde; gasp edildikten sonra bilinci kapalı olarak hastaneye getirildiğini ve yanında oğlu bulunduğunu söyledi. İnceleme başlatan ; mağdur olduğunu ileri süren M.T.'nin beyanlarında çelişki bulunduğunu tespit etti. M.T.'nin gerçekleştiğini iddia ettiği olaydan 20 dakika önce iki kişiyle buluşarak olayı birlikte kurguladıkları tespit edildi.

PARALAR EVİNDEN ÇIKTI

Çalışmaların devamında; gasp edildiği iddia edilen ve 'da bulunan bir nakliye şirketine ait olduğu belirlenen paralar, M.T. isimli kişinin 'daki ikametinde bulundu ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen M.G. ve M.T. isimli kişiler de yakalanarak gözaltına alındı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suç Uydurma" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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Yazdılar; oynadılar yakalandılar!
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