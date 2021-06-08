Yeni dönem normalleşme nikahlarında yoğunluk! Her gün 10-15 nikah yapılıyor

Haziran ayını kapsayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte Nikah törenleri ve düğünlerde yoğunluk arttı. Geçmişte defalarca nikahın ertelenmesi nedeniyle nikah ve düğünlerde artış görüldü.



Pandemi nedeniyle vakaların artması ile birlikte İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği kısıtlamalar uygulanması nikah ve düğünlerin defalarca ertelenmesine neden olmuştu. Koronavirüs vakalarının kısıtlama sonrasında azalması ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği nikah ve düğünlerin tekrar yapılmasına karar verildi. Nikahlarını ve düğünlerini erteleyenler bir anda nikah dairelerine koştular.



İçişleri Bakanlığının bu genelgesi ile nikahların davetli katılımı ile yapılması çiftleri mutlu etti. Nikahlarını erteleten çiftler Pazar günü kısıtlama olması nedeniyle nikahlarının gününü Cumartesi ve haftaarasına aldırmak isteyenler nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamalar sonrasında nikah dairelerinde adeta haftasonu gibi 10-15 nikah işlemi gerçekleşmeye başlandı.



Kademeli normalleşme süreci içerisinde bir süredir sadece nikah şahitlerle yapılan nikahlar yüzde 50 katılımla tekrar başlatıldı. Genelgede, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla yapılmaya başladı.



Nikah ve düğünlerde başlatılan kademeli normalleşme kararı ile birlikte Şişlide kıyılan nikahta yüzde 50 kuralı uygulanarak nikahlar kıyılmaya başlandı.

Şişli Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Meliha Gündüz, ise Pandemi yasakları nedeniyle sürekli ertelemeler yaşandığını ve nikah tarihlerinde değişiklikler olduğunu belirterek, "Pandemideki değişiklikler nedeniyle Çok fazla yoğunluk var. Pazar günü kapalı olduğu için herkes Cumartesiye gün almak istiyor. Genelgeden sonra yoğunluk oluştu. Sürekli nikah tarihlerini erteletenler vardı. 6 ay içinde nnikah yapmaları gerekenler olduğu için Haziran ayına sıkıştırılmaya çalışıldı. O yüzden de yoğunluk yaşanıyor"dedi.