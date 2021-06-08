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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Yüzlerce komando gökyüzünden süzüldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yüzlerce komando gökyüzünden süzüldü

1’inci Komando Tugayı askerleri, 28’inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu kapsamında nakliye uçaklarından atlayarak gökyüzünü süsledi

'de bulunan ve 'nin gözbebeği olan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nca düzenlenen kurs başarıyla tamamlandı. Kara operasyonlarının yanı sıra havadaki kabiliyetleriyle de terörle mücadelenin isimsiz kahramanları olarak bilinen komandolar, 28'inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu kapsamında askeri nakliye uçaklarından paraşütle atlayarak gökyüzünde hünerlerini sergiledi. . Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-160 ve C-130 tipi nakliye uçaklarıyla ilçesi yakınlarında Karasazlık bölgesine getirilen komandolar, yüzlerce metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı. Komandolar semalarında süzülerek planlandığı gibi belirlenen bölgeye iniş gerçekleştirdi.

KIBRIS'TA DESTAN YAZDILAR
'nin tek hava indirme komando birliği olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda gösterdiği üstün başarı ile Türk milletinin gururu olmuştu. Barış harekâtının başarılı olmasında büyük rol oynayan Kayseri Hava İndirme Taburu, harekâtta 76 askerini şehit vermişti.
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