Yüzlerce komando gökyüzünden süzüldü

Kayseri
'de bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin gözbebeği olan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nca düzenlenen kurs başarıyla tamamlandı. Kara operasyonlarının yanı sıra havadaki kabiliyetleriyle de terörle mücadelenin isimsiz kahramanları olarak bilinen komandolar
, 28'inci Dönem Komando İhtisas Statik Paraşüt Temel Kursu kapsamında askeri nakliye uçaklarından paraşütle atlayarak gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Kayseri 12
. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-160 ve C-130 tipi nakliye uçaklarıyla İncesu
ilçesi yakınlarında Karasazlık bölgesine getirilen komandolar, yüzlerce metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı. Komandolar Erciyes
semalarında süzülerek planlandığı gibi belirlenen bölgeye iniş gerçekleştirdi.
KIBRIS'TA DESTAN YAZDILAR
Türkiye
'nin tek hava indirme komando birliği olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda gösterdiği üstün başarı ile Türk milletinin gururu olmuştu. Barış harekâtının başarılı olmasında büyük rol oynayan Kayseri Hava İndirme Taburu, harekâtta 76 askerini şehit vermişti.