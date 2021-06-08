Zarifoğlu 34 yıldır kalplerde dillerde

Şair
ve yazar Cahit Zarifoğlu
, vefatının 34. yılında kabri başında yâd edildi. İstanbul
'daki Küplüce Mezarlığı'nda, Zarifoğlu ile dönemin Van Müftüsü kayınpederi Kasım Arvas
'ın yan yana bulunan kabirleri başında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz "Zarifoğlu, yaşadığı nesli de kendisinden sonraki nesli de etkileyen, onlara tesir eden bir edebiyat insanı, bir şair, bir yazardı" dedi.
Anma programına şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu
, gelini Elif Zarifoğlu
, kızı Fatma Betül Zarifoğlu Koç, damadı Fatih Koç, kızı Ayşe Hicret Zarifoğlu yazar, öğrenciler ve bürokratlar katıldı. 1955'te henüz 15 yaşındayken edebiyat ve şiir çalışmalarına başlayan Zarifoğlu, Almanya'da Goethe Enstitüsü'nde dil eğitimi almış, otostop çekerek Avrupa'yı dolaşmıştı. Kısa bir süre tercümanlık da yapan şair, yoğun çalışması dolayısıyla üniversiteyi 10 yılda tamamlamıştı. 1987 yılında yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Zarifoğlu yazdığı şiirler ve kitaplarıyla Türk edebiyatına damgasını vurdu.