Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda Ş.Ö.Ö. isimli şansın evinde yapılan aramada 29 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

A.M.U. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 2,35 gram esrar, 2,32 gram sentetik kannabinoid, 2 adet captagon hap,3 adet saksılara ekilmiş, boyları 5 ile 10 cm arasında değişen dişi hint keneviri bitkisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 4 adet fişek, bulundu. Olaylarla ilgili Ş.Ö.Ö. ve A.M.U. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.