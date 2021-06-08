Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:27

Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

’da iki adrese düzenlenen operasyonlarda 29 kök hint keneviri, esrar, sentetik kannabinoid Captagon hap, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda Ş.Ö.Ö. isimli şansın evinde yapılan aramada 29 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

A.M.U. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 2,35 gram esrar, 2,32 gram sentetik kannabinoid, 2 adet captagon hap,3 adet saksılara ekilmiş, boyları 5 ile 10 cm arasında değişen dişi hint keneviri bitkisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 4 adet fişek, bulundu. Olaylarla ilgili Ş.Ö.Ö. ve A.M.U. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA